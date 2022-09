Reprodução/redes sociais Bassar Pet Food amplia recall de petisco canino

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determinou o recolhimento nacional de lotes de petiscos para cães das empresas FVO Alimentos Ltda., Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais e Upper Dog Comercial Ltda. As investigações sobre a contaminação dos produtos ocorrem desde o início de setembro, quando nove cachorros teriam sofrido intoxicação após consumirem itens da marca Bassar Pet Food, em Minas Gerais.

No texto da determinação, o ministério diz que a substância que foi contaminada, o propilenoglicol, é permitida para a alimentação animal. O que teria ocorrido foi o contágio pelo composto monoetilenoglicol, que é tóxico. Enquanto o primeiro é usado em alimentos para mantê-los mais úmidos, este último é utilizado como anticongelante em sistemas de refrigeração.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

– O monoetilenoglicol é tóxico e ataca principalmente o sistema nervoso e os rins – diz o professor de medicina veterinária Flavio Moutinho, que também destacou sinais para os tutores ficarem alerta.

– Sintomas como vômitos e diarreia, mas também prostração, que é quando o animal fica parado e cansado, e convulsões. Caso apareçam esses sinais, o animal deve ser levado imediatamente ao veterinário. E é sempre bom conferir se não tem petiscos das marcas envolvidas em casa também.

Os lotes que devem ser recolhidos, segundo o Mapa, são dos petiscos Bifinho Bomguytos de frango e churrasco, Bifinho Qualitá sabor churrasco e Dudogs, da FVO Alimentos Ltda; Bifinho e Peppy Dog de frango grelhado, Palitinho Peppy Dog sabor carne com batata doce, Palitinho Peppy Dog Frango com ervilha, Bifinho Peppy Dog carne assada, Bifinho Peppy Dog filhotes - leite e aveia e Palitinho Peppy Dog carne com cenoura, da Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais; e Dogfy injetado tamanhos PP, P e M. A lista completa dos lotes pode ser conferida abaixo.

O que dizem as empresas envolvidas



De acordo com a Bassar, todos os itens produzidos desde 7 de fevereiro deste ano têm sido recolhidos. Consumidores interessados poderão devolver o produto à loja, que deverá realizar o reembolso do valor gasto, mesmo se a embalagem já estiver aberta ou se parte do produto já tiver sido utilizada.

Em nota, a empresa FVO Alimentos diz que: "Em alinhamento com as diretrizes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), já havia recolhido do mercado, de forma preventiva e proativa, todos os lotes dos produtos Dudogs, Patê Bomguy e Bomguytos Bifinho (nos sabores Churrasco e Frango & Legumes).

A ação da FVO Alimentos foi realizada em caráter preventivo, mesmo sem existir indício de qualquer intercorrência relacionada aos produtos em questão, e leva em conta o Ofício 438/2022 (09/09/2022) do MAPA, que orientava os fornecedores do ingrediente propilenoglicol a realizarem testes laboratoriais que possam assegurar a conformidade do insumo para uso alimentício.

A FVO Alimentos possui 55 anos de história e de comprometimento, tendo o pioneirismo no Brasil na produção de alimentos secos, úmidos e petiscos. A empresa reitera que o propilenoglicol é utilizado na composição apenas dos produtos retirados do mercado. Todas as demais marcas produzidas pela companhia continuam sendo comercializadas, não havendo dúvidas quanto à segurança para consumo dos pets.

A Tecnoclean esteva entre os fornecedores da FVO Alimentos nos primeiros meses de 2022, mas já foi descredenciada. Os consumidores que tiverem alguma dúvida podem entrar em contato pelo sac@fvoalimentos.com.br e 0800 0612105".

Já a empresa Upper Dog Comercial Ltda divulgou que: "Por meio deste comunicado oficial, a Dogfy vem reforçar a relação de compromisso com a qualidade e segurança de nossos consumidores. Em caráter preventivo, faremos a substituição dos lotes fabricados no período de 01/01/2022 a 31/08/2022, considerando a orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Vale também informar, que prontamente submetemos petiscos Dogfy Dental a testes laboratoriais e estes já resultaram negativo para qualquer tipo de contaminação do Propilenoglicol por Monoetilenoglicol. Demais lotes produzidos com o composto também estão em análises e testes.

A Dogfy destaca que a substituição é uma medida cautelar, ressaltando a qualidade de nossos produtos e processos que são auditados constantemente pelo MAPA e outras autoridades fiscalizadoras e sanitárias competentes. Não há nenhum reporte de que qualquer um de nossos produtos tenha gerado transtornos aos nossos clientes e seus pets. Para outros esclarecimentos, estamos à disposição via e-mail: sac@dogfypet.com.br".

Até o final desta reportagem, a empresa Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais não se manifestou.

Confira os lotes de petiscos que devem ser recolhidos:



FVO Alimentos Ltda

Bifinho Bomguytos sabor frango 65 g (lote 103-01)

Bifinho Bomguytos sabor churrasco 65 g (lotes 221-01, 228-01, 234-01 e 248-01)

Bifinho Qualitá sabor churrasco (lote 237-01)

Dudogs (lotes 237-01 e 242-01)

Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais

Bifinho 60 g Peppy Dog frango grelhado (lotes 5026 e 5738)

Palitinho 50 g Peppy Dog carne com batata doce (lotes 5280, 5283, 5758 e 5759)

Palitinho 50 g Peppy Dog frango com ervilha (lotes 5282 e 5746)

Bifinho 500 g Peppy Dog carne assada (lotes 5274 e 5734)

Bifinho 60 g Peppy Dog filhotes - leite e aveia (lote 5736)

Palitinho 50 g Peppy Dog carne com cenoura (lote 5760)

Upper Dog Comercial Ltda

Dogfy injetado tamanho PP (lotes 0003/202204, 0004/202206, 0006/202206, 0008/202206, 0009/202201, 0010/202206, 0012/202201, 0012/202206, 0013/202203, 0014/202206, 0015/202205, 0016/202205, 0017/202205, 0018/202206, 0023/202201, 0023/202207, 0024/202206, 0024/202207, 0027/202205, 0025/202207, 0026/202206)

Dogfy injetado tamanho P (lotes 0001/202201 a 0008/202201, 0013/202201 a 0017/202201, 0024/202201, 0007/202202, 0010/202202 a 0018/202202, 0001/202203 a 0009/202203, 0001/202204 a 0009/202204, 001/202205 a 0028/202205, 0001/202206 a 0009/202206, 0011/202206, 0013/202206, 0015/202206, 0017/202206, 0019/202206 a 0025/202206, 0030/202206 a 0033/202206, 0009/202207 a 0011/202207, 0016/202207, 0019/202207, 0020/202207, 0026/202207 a 0030/202207, 0012/202208 a 0021/202208)

Dogfy injetado tamanho M (lotes 0010/202201, 0011/202201, 0018/202201 a 0022/202201, 0001/202202 a 0009/202202, 0019/202202 a 0023/202202, 0010/202203 a 0012/202203, 0014/202203, 0004/202204, 0005/202204, 0012/202205 a 0014/202205, 0002/202206, 0027/202206 a 0029/202206, 0021/202207 e 0022/202207)