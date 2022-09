Lorena Amaro Milionários estão cada vez mais ricos no mundo, aponta relatório

Um novo relatório do Credit Suisse Research apontou nesta terça-feira (20) que os milionários do mundo, grupo que reúne cerca de 62,5 milhões de pessoas, ficou ainda mais rico em 2021, com um crescimento de 9,8% na renda. Ao todo, a fortuna combinada foi de US$ 463,6 trilhões.

No entanto, o documento aponta que o crescimento constante do patrimônio visto nos últimos anos pode ter uma reversão de tendência em 2022 por conta dos problemas econômicos, como a inflação, a tendência de queda nos valores reais das ações e a guerra na Ucrânia.

"A inflação em nível mundial e a guerra Rússia-Ucrânia vão colocar obstáculos na criação da riqueza real no curso dos próximos anos. No entanto, a riqueza global em dólares americanos devem aumentar em US$ 163 trilhões até 2026, um aumento de 36% na comparação atual", destaca o documento.

Os países de baixa e média rendas representam atualmente 24% da riqueza, mas contribuirão em 42% no crescimento da mesma nos próximos cinco anos. As nações de média renda serão as que mais puxarão o crescimento, no entanto.

O Credit Suisse Research ainda aponta que aumentará "sensivelmente" o número de milionários no mundo, que devem chegar a 87 milhões de pessoas.