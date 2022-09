MARCOS CORRÊA/ PR Paulo Guedes é o ministro da Economia no governo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá criar o ministério da Indústria, Comércio e Serviços como uma divisão do atual ministério da Economia. O candidato a reeleição também prometeu durante sabatina virtual na Associação Brasileira de Supermercados a nomeação de ministros indicados por empresários nesta terça-feira (20).

"A criação desse ministério é o que está agendado em havendo uma reeleição e repito: a indicação tem que vir de vocês. Se bem que pode ter certeza que se eu fosse indicar alguém, indicaria com o maior capricho possível, mas tem que vir de vocês", disse o presidente sobre a criação da pasta.

O candidato do PL também cita seu período como deputado para explicar o desconhecimento sobre gastos do governo com os ministérios. Para ele, o ministério não é "tão dispendioso como a gente achava que era, a despesa é quase insignificante. Agora, os benefícios dessa boa administração são muito bem vindos".

O atual presidente mencionou a reabertura do ministério da Indústria em maio deste ano, durante um a posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Durante o evento, Bolsonaro prometeu a reabertura da pasta extinda em 2019 após pedidos da liderança da federação, Flavio Roscoe.

Embora não tenha firmado seus planos sobre a pasta até hoje, o presidente afirmou que a volta do ministério está em seus planos caso seja reeleito.

A formação de um ministério com um foco na indústria não é novidade. Outros candidatos para a eleição deste ano como Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) citam a importância da pasta em seus planos de governo.