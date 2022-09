Carlos Moura/SCO/STF - 22.8.2019 Relator da matéria, Dias Toffoli se posicionou contrário por acreditar que pagamento do benefício não aumenta patrimônio

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar nesta semana o julgamento que discute a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre pensões alimentícias. A audiência será em plenário virtual entre os dias 23 e 30 de setembro.

Em junho, os membros da Corte decidiram por 8 a 3 em barrar a cobrança do imposto. Na época, os ministros entenderam que o pagamento do benefício não significa aumento de patrimônio.

"O recebimento desses valores representa tão somente uma entrada de valores", declarou o ministro Dias Toffoli, relator da matéria, em seu voto.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Na época, apenas os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e Edson Fachin foram contrários aos argumentos de Toffoli.

Embora a medida já tenha sido sacramentada na Corte, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu a suspensão do embargo. O órgão pede para que o STF defina qual momento a cobrança será extinta.

A AGU ressaltou a necessidade de cobrança sobre pensões judiciais, o que ainda causa discordância entre os ministros do STF.