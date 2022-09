Lorena Amaro Nubank libera 70 vagas de estágio pelo país

Uma das maiores empresas do Brasil está com vagas abertas: o Nubank anunciou nesta segunda-feira (19) seu primeiro programa de estágio. São 70 postos nas áreas de tecnologia, finanças e negócios, entre outras.

O programa é aberto a todos os cursos e áreas de formação. É necessário ter matrícula ativa em uma universidade brasileira e conclusão prevista para entre dezembro de 2023 e julho de 2024.

Não é preciso ter inglês fluente, mas a empresa deseja que os candidatos tenham interesse pelo idioma e nível intermediário. O Nubank oferece aos funcionários o NuLanguage, seu programa de ensino de idiomas.

Também não é necessário morar em São Paulo/SP para participar: a empresa oferece vagas totalmente remotas. Para as áreas de Produto e Design, no entanto, a empresa segue seu modelo híbrido, alternando sete semanas de trabalho remoto com uma de trabalho presencial.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio (o valor não foi revelado) e o pacote completo de benefícios da companhia. As vagas são de 30 horas semanais, limite definido por lei para estágios.

O Nubank já contratava estagiários, mas esta é a primeira vez que a empresa organiza um programa para contratar quem ainda está na faculdade. A iniciativa conta com um plano especial de desenvolvimento.

Segundo a fintech, "as pessoas participantes terão a oportunidade de fazer parte de uma trilha compartilhada, aprender na prática, e receber mentoria para acelerar seu desenvolvimento em início de carreira".

Inscrições vão até 28 de setembro

O processo seletivo tem quatro grandes etapas eliminatórias.

A primeira é cumprir os requisitos para fazer a inscrição. Depois, vem uma etapa de testes online, que deve durar até o fim de outubro. Os aprovados fazem, então, um exercício em tempo real, simulando o dia a dia do Nubank.

Por fim, líderes e RH farão entrevistas para abordar carreira e conhecimentos técnicos. Os aprovados começam seus estágios em janeiro de 2023.

As inscrições devem ser feitas no site do programa até 28 de setembro de 2022.