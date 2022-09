GIFE Negros são minoria em cargos de apoio, média e alta liderança, revela Vagas.com

Os negros ocupam a minoria dos cargos de apoio, média e alta liderança, segundo levantamento da plataforma Vagas.com, que revela que os negros representam 3,6% dos cargos de nível pleno ante 5,5% dos brancos e 4,6% dos amarelos. Na posição de diretoria é onde a diferença é mais acentuada: 0,4% desses cargos são ocupados por negros enquanto os brancos aparecem com 1,1%, amarelos com 0,9% e indígenas (0,4%). Os negros só lideram posições operacionais (33,2%) e técnicas (6,3%).



“Apesar do avanço dos programas de diversidade e inclusão no ambiente corporativo, os negros ainda continuam marginalizados e com baixa representatividade do meio ao topo da pirâmide hierárquica. Os dados apontam que esse público continua tendo mais espaço em cargos operacionais. Essa discrepância fica ainda mais notória quando analisamos o nível de graduação de todas as raças, comprovando que há uma clara distinção de oportunidades para os negros, especialmente em posições de suporte e gestão”, explica Renan Batistela, integrante do comitê de Diversidade & Inclusão da Vagas.com.

Ao analisar outros níveis hierárquicos, os negros também são minoria em relação às outras raças. Isto ocorre em níveis de apoio à gestão como sênior (1,3% X 1,8% amarelos e 2,2% brancos) e supervisão e coordenação (3,9% X 4,9% amarelos e 5,2% brancos). Na posição de gerência, a desigualdade racial continua escancarada: 1,9% X 2% indígenas, 3,3% brancos e 3,6% amarelos.

Os dados declarados de grau de instrução reforçam a discriminação com os negros no mercado de trabalho. De acordo com o levantamento, os negros ocupam as maiores participações em formação concluída em quase todas as faixas de ensino.



O levantamento foi realizado em agosto deste ano considerando o nível de cargo cadastrado pelos usuários no portal Vagas.com, uma das principais plataformas de empregos gratuita do país.