Martha Imenes Teto do INSS é revisado pelo INPC

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, por meio do boletim Macrofiscal, divulgou nesta quinta-feira (15) uma revisão na expectativa do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que atualiza a tabela do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).



A nova previsão é que o índice termine o ano em 6,54%, ante os 7,41% do último relatório. Com isso, o teto do INSS muda de R$ 7.087 em 2022 para R$ 7.540 em 2023.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O índice é o mesmo que reajusta o salário mínimo, que, segundo a estimativa, será de R$ 1.292 no ano que vem, R$ 10 a menos do que seria caso o INPC marcasse 7,41%.

Se a inflação medida pelo INPC no acumulado de 2022 for diferente da estimativa, o governo terá de rever o montante. O valor do piso para 2023 será definido até o fim do ano.

Veja como fica a tabela do INSS:

Valor em 2022 // Valor em 2023



R$ 1.212 // R$ 1.292

R$ 1.300 // R$ 1.383

R$ 1.500 // R$ 1.596

R$ 2.000 // R$ 2.128

R$ 3.000 // R$ 3.192

R$ 4.000 // R$ 4.256

R$ 5.000 // R$ 5.320

R$ 6.000 // R$ 6.384

R$ 7.000 // R$ 7.448

R$ 7.087 // R$ 7.540

Vale lembrar todos os valores e percentuais mencionados acima podem sofrer modificações nos próximos meses, dependendo do avanço da inflação.