Marcello Casal Jr/Agência Brasil Salário mínimo pode não alcançar R$ 1,3 mil

A estimativa oficial para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano foi reduzida nesta quinta-feira (15) pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. A estimativa, que era de 7,41%, caiu para 6,54%.



Se a previsão se confirmar, o reajuste do salário mínimo em 2023 será abaixo do esperado. Na semana passada, o governo federal enviou a proposta do orçamento do próximo ano levando em consideração um salário mínimo de R$ 1.302 , cujo cálculo foi baseado no INPC fechando o ano em 7,41%.

Com a estimativa alterada, caso o INPC feche 2022 em 6,54%, o salário mínimo de 2023 seria de R$ 1.292, R$ 10 a menos que o valor divulgado anteriormente. A nova estimativa também é provisória, já que o valor do salário mínimo deverá ser revisto pelo governo de acordo com a taxa real que INPC encerrar o ano.

Se o governo confirmar o reajuste do salário mínimo sem aumento real, ou seja, apenas acompanhando o índice, esse será o quarto ano seguido sem elevação acima da inflação.