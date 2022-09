Luciano Rodrigues Mercado Livre abre vagas pelo país

O Mercado Livre, líder de comércio eletrônico no Brasil, abriu mais de 950 oportunidades de vagas no país. As vagas vão de estágios a cargos de liderança, e passam pelos setores de vendas, comercial, logística, E-Commerce, tecnologia e outras.

Entre as oportunidades, 600 do total de vagas são localizadas em São Paulo. As outras 350 são distribuídas por todo o Brasil. As inscrições tem limite até dia 31 de dezembro e o piso salarial das oportunidades variam de acordo com a área.

A vaga em destaque para a empresa é o E-Commerce, função que se especializa no mercado online e exige conhecimento das platafomas digitais. O profissional irá exercer funções como contato aos clientes, administrar treinamentos, suporte técnico aos compradores e faturamento da empresa, entre outros.

Aqueles contratados pelo Mercado Livre terão a benefícios de assistência médica, vale-alimentação e vale-transporte. O nível de escolaridade específico para a contratação passa do ensino médio ao superior, tendo opções para aqueles que cursaram a formação técnica.

Para participar do processo seletivo é necessário acessar o site responsável pelo anúncio das vagas Catho e cadastrar currículo na opção desejada. O número de vagas está sujeito a mudanças conforme o preenchimento dos cargos.