Bruno Gall De Blasi Empréstimo online: 5 plataformas com serviços para negativados

As pendências no CPF não são uma barreira para contratar um empréstimo online para negativado . Pela internet, instituições financeiras oferecem crédito mesmo para quem está com contas em aberto. A seguir, confira cinco plataformas para garantir dinheiro rápido para quitar uma dívida ou resolver outros problemas do dia a dia.

1. Serasa eCred

O Serasa eCred é uma plataforma para quem busca por empréstimo para negativado urgente. E tudo é realizado diretamente pela internet, desde a simulação até a contratação.

O serviço oferece empréstimos com parcelamentos longos. Já a lista de encargos é formada pelas taxas de juros, IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), impostos, seguros e tarifa de cadastro.

O produto está disponível apenas para negativados. Segundo o Serasa, a política de concessão de cada instituição financeira disponível na plataforma é diferente. Mas alguns perfis diferenciados, como pensionistas, pensionistas e funcionários públicos, podem ter parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento.

Para solicitar o empréstimo, é preciso apresentar um documento oficial com foto junto aos comprovantes de renda e residência.

Plataforma do Serasa ajuda a encontrar empréstimo para negativados (Imagem: Reprodução/Facebook)

2. Crefisa

A Crefisa também possui um empréstimo para negativados. A oferta está disponível para servidores públicos, beneficiários do INSS e de fundos de previdência privada de empresas de economia mista. Além disso, toda a contratação é feita pelo celular ou computador através da internet.

Segundo a instituição, a liberação do crédito depende da análise de perfil. Também é preciso apresentar um documento de identificação, comprovante de residência, comprovante de renda e os dois últimos extratos bancários com o valor de crédito do salário. O valor é liberado em até 24 horas úteis.

A Crefisa também oferece um aplicativo com opção para solicitar empréstimo para negativados. O app está disponível para Android e para iPhone.

Crefisa oferece empréstimo para negativado urgente (Imagem: Reprodução/Crefisa)

3. Banco Safra

A Safra Financeira oferece um empréstimo que utiliza o Saque Aniversário FGTS como garantia. Ou seja, o serviço é voltado para quem tem saldo disponível na conta do FGTS e optou pela modalidade. Para contratá-lo, basta apenas autorizar o banco a consultar o saldo do saque aniversário disponível.

Segundo a instituição financeira, o valor é liberado após a análise de crédito. Além disso, o plano promete disponibilizar o crédito "de forma rápida" na conta do solicitante.

A contratação é feita pela internet.

Banco Safra oferece crédito com Saque-Aniversário FGTS como garantia (Imagem: Wikimedia Commons)

4. BX Blue

O BX Blue é uma plataforma que disponibiliza uma antecipação do Saque-Aniversário. O empréstimo, que atende negativados que procuram crédito urgente, ajuda a oferecer dinheiro extra sem comprometer o orçamento. A instituição financeira ainda promete taxa de juros limitada.

Para contratá-lo, é preciso ter saldo em contas ativas ou inativas do FGTS e aderir ao saque-aniversário. Também é preciso ter um CPF regular na Receita Federal. Segundo a fintech, o usuário consegue antecipar até sete parcelas do benefício.

BX Blue oferece empréstimo pessoal para negativados de banco confiável (Imagem: Reprodução/BX Blue)

5. SuperSim

O SuperSim é outra instituição financeira que disponibiliza um empréstimo pessoal para negativados. Para isto, é necessário ter um celular Android para ser usado como garantia para ter acesso ao crédito com mais facilidade. O serviço ainda garante agilidade na contratação, pois todo o processo é realizado pela internet.

Segundo a fintech, não é preciso entregar o celular para usá-lo como garantia. No lugar, será solicitada a instalação de um aplicativo que, ainda de acordo com a instituição, "não captura dados, nem armazena informações e apenas opera bloqueios em caso de inadimplencia".

O crédito é levado ao contratante via Pix após a aprovação.

SuperSim oferece empréstimo para negativados com celular com garantia (Imagem: Reprodução/SuperSim)

Quais são os tipos de empréstimos que existem?

Existem diversas formas para solicitar crédito na atualidade. É o caso do empréstimo pessoal , cujo valor solicitado é depositado diretamente na conta do tomador. A contratação desse produto também pode ser condicionada a uma garantia, como um automóvel, imóvel ou celular, para reduzir as taxas de juros.

O empréstimo consignado segue a mesma linha. A cobrança, no entanto, é realizada diretamente na folha de pagamento do contratante, ajudando a reduzir a taxa de juros. Por isso, este produto geralmente está disponível apenas para aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Também é possível contratar um financiamento para fins específicos. É o caso do crédito estudantil, que auxilia no pagamento das mensalidades de um curso universitário em mais parcelas, como é o caso do FIES, por exemplo. Também é possível utilizar a modalidade para adquirir um imóvel ou um automóvel.

Bancos digitais oferecem empréstimo pela internet (Imagem: Marcos Santos / USP Imagens)

Há bancos digitais que também oferecem empréstimo? As fintechs passaram a oferecer crédito aos seus clientes recentemente. Atualmente, existem bancos digitais gratuitos que oferecem empréstimo, como é o caso do PagBank e do Nubank. Como posso saber se estou negativado? É possível descobrir se um CPF está negativado através do Serasa. Para isto, basta acessar o site da entidade de proteção de crédito, acessar a sua conta e verificar se há uma pendência no registro. O Boa Vista e o SPC Brasil também oferecem este tipo de serviço.

