Brasileiros são penúltimo em lista de melhores países para se aposentar, porém ocupa primeiro lugar com a maior taxa de juros

A Natixix Investment Managers publicou um ranking global com 44 países que analisa as condições dos aposentados em cada nação. Como métrica foram utilizados bem-estar econômico, renda dos benefícios de previdência, qualidade de vida e saúde desses previdenciários.

A pesquisa concluiu que o ano de 2022 foi repleto de dificuldades ao redor do globo que impactaram a vida desses idosos, como o aumento dos preços em diversas áreas essenciais como alimentos, combustíveis e energia.

Os países presentes na lista são os membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e os grandes emergentes dos Brics (Brasil, Rússia, Índia e China). O Brasil aparece na 43ª posição, penúltima posição e a frente apenas da Índia. Em seu pódio, o ranking é liderado por três países europeus: Noruega, Suíça e Islândia.

Os aposentados brasileiros sofreram principalmente no quesito bem-estar econômico, são quinto lugar quando se trata do impacto dessa parcela na economia do país. O Brasil também fica em primeiro lugar quando se trata da taxa de juros, que acaba garantindo maior remuneração para a poupança feita para durante a aposentadoria.

A qualidade de vida durante o envelhecimento tem sido uma pauta diante do aumento da expectativa de vida e da piora da qualidade do valor da aposentadoria. Hoje, não é incomum encontrar famílias em que os idosos são sustentados por seus filhos, já que eles ainda estão em sua fase ativa no mercado de trabalho e o valor recebido pelo previdenciário acaba sendo insuficiente.

