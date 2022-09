Reprodução: ACidade ON Preço do etanol precisa ser abaixo de 70% se comparado a gasolina para ser mais vantajoso

Mesmo com a queda acentuada no preço nas últimas semanas, o uso do etanol só é vantajoso em apenas três estados, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). São Paulo, Mato Grosso e Goiás são as únicas regiões, segundo o estudo, que cobram menos de 70% do preço da gasolina.

São Paulo, por exemplo, é quem tem a menor vantagem entre os estados, com custo de 68% do preço da gasolina. Já o Amapá é o estado com maior desvantagem entre os combustíveis, com o valor do etanol 113% do preço da gasolina.

A média do país, segundo o estudo da ANP, mostra que a paridade entre os combustíveis está o limite de 70%.

Nos últimos meses, o preço do etanol tem apresentado queda nas bombas de combustível após medidas tomadas pelo governo federal para alavancar a campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. Entre as propostas estão a limitação da cobrança de ICMS e um projeto que valoriza a produção de biocombustíveis.

Para ser competitivo, o preço do etanol deve custar 70% ou menos do valor do litro da gasolina.