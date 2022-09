Reprodução Entenda o que significa 'Construção ver' e sua aplicação no urbanismo

As recentes mudanças climáticas têm incentivado diversos urbanistas a investirem em métodos de construção que priorizem a saúde urbana e que deixem os menores impactos possíveis no meio ambiente. O termo construção verde abrange os projetos que colocam o ecossistema em primeiro lugar durante toda sua obra e vida útil.

"Elas trazem um baixo impacto ambiental e visam uma minimização dos recursos naturais como água e energia", diz Rafael Lazzarini, diretor de Sustentabilidade do Centro de Tecnologia de Edificações (CTE).

O especialista também explica que, muitas vezes, cidades com mais vida urbana conseguem utilizar o conceito com muito mais simplicidade. Sem projetos para incentivar o uso de transporte público e a falta de acesso a informação de dentro de cidades do subúrbio acabam desacelerando a implementação da construção verde no país.

Também sobre a implementação de projetos com medidas sustentáveis para a sociedade, Rafael cita a falta de mobilização daqueles que visam o meio ambiente. "É necessário pressionar os deputados estaduais, federais e o governo em geral para poder criar políticas de incentivo", defende.

O problema do greenwashing é outra questão recorrente quando se trata de empresas privadas. Quando a companhia vende a obra como sustentável sem nenhum parâmetro oficial, é difícil para o consumidor saber se aquilo realmente defende a sustentabilidade ou se é apenas um método de vendas.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O diretor cita a certificação Liderança em Energia e Design Ambiental (LEED), que faz parte de um processo de estratégias e padrões para a construção de edificações. Criada em 1993, ela garante que todos os aspectos da construção possuam eficiência em todos os âmbitos da construção, em curto e longo prazo. A utilização de metas estipuladas por ONGs parceiras também estimulam o bem estar dos construtores e dos futuros moradores e frequentadores daqueles ambientes.

Para o futuro, Rafael diz que cada vez mais os investimentos no mercado imobiliário estão sendo comprados por fundos e, por sua vez, a preocupação com o meio ambiente começa a aparecer como uma pauta importante. "Nós vemos muito uma preocupação do capital buscando empreendimentos sustentáveis para a minimização de riscos de investimento", explica.

Para assistir ou ouvir a entrevista completa sobre 'construção verde', confira o episódio na íntegra pelo YouTube ou em podcast: