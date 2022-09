Reprodução/Twitter Caixa fará leilão de 219 imóveis com descontos de até 70%

A Caixa Econômica vai realizar um leilão online de imóveis, no próximo dia 23 de setembro, com descontos que podem chegar a 70% do valor de avaliação do bem. Ao todo são 219 imóveis disponíveis em todo país, com destaque para São Paulo, com 42 unidades, Goiás, com 30, com casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

Os lances ocorrem por meio da plataforma on-line www.fidalgoleiloes.com.br, do leiloeiro Celso Ribeiro Martins Fernandes, a partir das 10 horas. Segundo a Caixa, o preço inicial é de R$ 19 mil. As condições de pagamento e parcelamentos dos imóveis devem ser observadas no edital de venda de cada imóvel. É necessário fazer cadastro no site, além de enviar os documentos citados no edital.

O edital do leilão poder ser acessado no site Imóveis da Caixa, por meio do endereço https://venda-imoveis.caixa.gov.br na opção de busca selecionando o Estado e o item “Licitação Aberta 8072/2022.

São imóveis usados (casas, apartamentos e terrenos aptos para uso) de propriedade da Caixa, disponíveis para compra nas modalidades de leilão, licitação aberta, licitação fechada e venda online, com preços atrativos e condições especiais.

Os interessados podem obter informações sobre os imóveis por meio do canal SAC, pelo portal da Caixa e pelos telefones 0800 726 0101 , 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades).