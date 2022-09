Reprodução: ACidade ON Combustível está mais caro que a média de preço nacional, segundo pesquisa

Um levantamento feito pela Ticket Log mostra que o preço do gás natural veicular (GNV) subiu 19% na Região Sudeste em 2022, se comparado ao mês de janeiro. Segundo os dados, o preço médio do combustível é R$ 5,33, quase R$ 1 a mais que há nove meses, quando o GNV custava R$ 4,49.

A região também está acima do patamar nacional quanto ao custo do gás veicular. Em agosto, o GNV fechou a R$ 5,12, cerca de 3,7% mais barato em relação aos estados do Sudeste.

Em Minas Gerais, o preço médio do combustível passou de R$ 4,42 em janeiro para R$ 5,53 em agosto, um acréscimo de 25%, a alta mais expressiva registrada no período. Os demais Estados também apresentaram acréscimos no preço do GNV, no comparativo com janeiro: em São Paulo, o valor de R$ 4,56 passou para R$ 5,47, uma alta de 20%; no Espírito, o preço do combustível fechou agosto a R$ 5,26, alta de 15%.

Já o Rio de Janeiro, o GNV fechou o mês a R$ 5,05, com acréscimo de 14% em relação a janeiro.

"Apesar das expressivas reduções acumuladas em julho e agosto no preço médio da gasolina e etanol, quando comparados com GNV, esses combustíveis iniciaram setembro com o preço médio mais barato para os motoristas da região Sudeste, a R$ 5,59 a gasolina e R$ 4,43 o etanol", destaca Douglas Pina, diretor da Divisão de Frota da Edenred Brasil.