O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai e trabalhar desde o primeiro dia de governo, e eleito, para garantir a retomada de direitos trabalhistas, incluindo os trabalhadores de aplicativos, como motoristas e entregadores.

“Acabaram com a carteira profissional. Eu quero saber, cadê os empregos criados pela carteira verde e amarela? O que nós temos são milhões de trabalhadores na economia informal, sem nenhum direito, sem descanso semanal remunerado, trabalhadores sem direito a férias, sem direito a seguridade social. E eles ainda inventaram que as pessoas são microempreendedores”, lamentou Lula nesta quinta-feira (08), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O candidato do PT ao Planalto afirma que irá rever pontos da reforma trabalhista aprovada por Michel Temer, mas que não voltará com a CLT antiga, mas modernizará o texto prevendo novas formas de trabalho.

O ex-presidente deu como exemplo os trabalhadores de aplicativos.

“O que nós queremos é que esse trabalhador tenha direitos, que ele possa ter Natal, Ano Novo. Esse são direitos que, podem ter certeza, se a gente ganhar as eleições, a partir do dia 1º de janeiro a gente vai começar a discutir os direitos do povo brasileiro de volta. Nós abolimos a escravidão em 1888 e não queremos mais ser escravo de ninguém”, completou.

Lula também voltou a falar em reajustar salários acima da inflação .

"Esperem e se preparem, porque, a partir de janeiro, o salário mínimo vai aumentar todo ano, de acordo com o crescimento da nossa economia, porque tem 29 milhões de aposentados, todos ganhando salário mínimo e quase 59 milhões de pessoas ganhando até um salário mínimo", afirmou o candidato.

Para conseguir realizar as medidas, Lula pediu que os eleitores votem em candidatos aliados da sua base.

"Um presidente da República tem que ter um time. E o meu time são candidatos a deputado que vão me ajudar a desfazer aquilo que Temer e Bolsonaro fizeram", disse.