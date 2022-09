EDU ANDRADE/Ascom ME 10.03.2022 Guedes afirmou que indústria automotiva não buscará carros elétricos do dia para a noite e valorizou redução no preço do etanol

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a prometer a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e garantiu a retomada de crescimento da indústria no Brasil no próximo ano. As declarações foram dadas nesta quinta-feira (8) em um evento com representantes do setor automotivo, em São Paulo (SP).

Segundo o ministro, a queda do imposto é necessária para recuperar os investimentos no Brasil e lembrou que a indústria sofre com a falta de crédito e encargos trabalhistas.

"Com impostos sobre insumos básicos como minério de ferro, fica difícil fazer aço. O imposto atinge o aço antes de chegar à indústria. Vamos baixar o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e reindustrializar o país. Não queremos juros lá em cima atraindo o capital especulativo", afirmou Guedes.

O chefe da pasta econômica ainda lembrou das ações do governo federal para reduzir o preço dos combustíveis. Para Guedes, a indústria automotiva não vai mudar para os carros elétricos imediatamente e ressaltou o etanol como diferencial do país para o processo de eletrificação.

"Ninguém vai para o carro elétrico do dia para a noite. Imagine quanto tempo vai levar para todos os postos de gasolina terem pontos de recarga elétrica".

Durante o evento, Paulo Guedes voltou a colocar o Brasil como um dos países que mais crescem no mundo e disse que o país faz frente com grandes economias mundiais. O ministro ainda ajustou as perspectivas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5% para "próximo dos 3%".