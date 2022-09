Lorena Amaro Euro

O Banco Central Europeu (BCE) promoveu nesta quinta-feira (8) a segunda elevação consecutiva na taxa de juros do bloco, elevando-a em 0,75 ponto percentual. Este é o maior salto desde 1999, quando o euro foi lançado.

Para conter a inflação que chega a 9% na zona do euro em 12 meses, em julho, o banco já havia subido as taxas em 0,50 ponto percentual, primeira elevação em 11 anos.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Com isso, a taxa de depósito de referência do banco sai de zero para 0,75%, o nível mais alto desde 2011.

A meta para inflação do BCE é 2%, mas a expectativa é que a alta nos preços feche o ano perto da casa dos 8%. Em 2023 a expectativa é de recuo para 5,5% e 2,3% em 2024.

Além disso, a taxa de desemprego está em patamar baixo, na casa dos 6,6%, o que intensifica o processo inflacionário.

As taxas devem subir ainda mais, aponta ata do BCE:

"O aumento dos preços da energia e dos alimentos, as pressões de demanda em alguns setores devido à reabertura da economia e os gargalos de oferta ainda estão elevando a inflação. As pressões sobre os preços continuaram a se fortalecer e se ampliar em toda a economia e a inflação pode aumentar ainda mais no curto prazo".

Parte da inflação está relacionada à decisão russa de cortar fornecimento de gás por meio do gasoduto Nord Stream 1 até que as sanções impostas ao país pela invasão da Ucrânia fossem retiradas, o que acarretou em elevação no preço da energia.

O euro, que já vinha se desvalorizando contra o dólar no ano, chegou a ser cotado abaixo dos US$ 0,99 nos últimos pregões pela primeira vez desde 2002.