Divulgação Auxílio Brasil deve ser garantido por Lula, acredita maioria dos eleitores

62% dos eleitores brasileiros acreditam que as medidas econômicas do governo federal são para ajudar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, e não para ajudar as pessoas, revela a pesquisa eleitoral Genial/Quaest , divulgada nesta quarta-feira (7).



Para 40% dos eleitores, porém, o Auxílio Brasil de R$ 600 não tem qualquer impacto nas chances de votar em Bolsonaro. Já para 35%, a decisão pelo aumento do benefício, que dura apenas até o fim do ano, acaba diminuindo as chances de entregar o voto ao candidato do PL.

Por outro lado, 22% dos entrevistados disseram que o Auxílio Brasil de R$ 600 aumenta as chances de voto em Bolsonaro.

Apesar de 58% dos eleitores acreditarem que o presidente é o responsável pelo benefício, só 34% acham que ele é o candidato ideal para mantê-lo em R$ 600 no ano que vem.

Neste aspecto, Lula sai na frente. 39% dos eleitores acreditam que o petista pode garantir o benefício neste valor. 14% acham que tanto Lula quanto Bolsonaro têm essa capacidade.



Já no que diz respeito à redução do ICMS - medida do governo federal que impacta a arrecadação dos estados a fim de reduzir, entre outros, o preço dos combustíveis -, 30% dizem que a decisão não impacta nas suas chances de votar em Bolsonaro. Para 34%, as chances aumentam; para outros 34%, diminuem.