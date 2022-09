Marcello Casal Jr/Agência Brasil Brasileiros reclamam do cenário econômico

50% dos eleitores brasileiros afirmam que sua capacidade de pagar contas piorou nos últimos três meses, de acordo com a pesquisa eleitoral Genial/Quaest , divulgada nesta quarta-feira (7).



Para 39% dos eleitores, o principal problema do Brasil é a economia, que 48% acreditam que piorou no último ano.

Ao olhar para frente, porém,os brasileiros têm esperança. 69% dos estrevistados acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. A taxa vem subindo desde abril, quando era de 43%.

Entre os eleitores que veem a economia como o principal problema do Brasil, a maioria (44%) aposta em Lula para ocupar o cargo de presidente. Quem acha que o maior problema é a parte social também dá seu voto ao petista (57%).



Já Bolsonaro sai na frente (46% das intenções de voto) entre quem acredita que os principais problemas do Brasil são a corrupção, a violência e a educação.