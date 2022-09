Antonio Cruz/Agência Brasil Caminhoneiros que enviaram autodeclaração até dia 29 recebem auxílio de R$ 1 mil nesta terça-feira

Caminhoneiros autônomos que enviaram até a última segunda-feira (29) a autodeclaração ao Ministério do Trabalho e Previdência recebem nesta terça-feira (6) duas parcelas de R$ 1 mil do Benefício Emergencial (BEm) aos profissionais do setor. A terceira parcela do auxílio será depositada no dia 24.

De acordo com o governo, até as 18h do dia 29, 129.788 transportadores já tinham feito a autodeclaração do Termo de Registro do TAC para se candidatarem ao auxílio. O MTP, no entanto, ainda não se todos esses motoristas serão contemplados. O benefício será liberado até dezembro de 2022.

Para ter direito ao benefício, é preciso ter sido incluído no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), até 31 de maio deste ano, tendo o cadastro “ativo” na data de 27 de julho, mesmo sem registro de operação de transporte rodoviário de carga. Também é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e CPF válidos.

Os caminhoneiros que foram considerados aptos receberão a primeira e a segunda parcelas juntas neste dia 6, referentes aos meses de julho e agosto, totalizando R$ 2 mil. As outras cotas a serem pagas até dezembro deste ano terão o valor de R$ 1 mil.

O caminhoneiro poderá checar se vai receber o benefício pelo Portal Emprega Brasil, na opção “Consulta do Benefício TAC-Taxista”, que inclui os transportadores autônomos de carga (TAC).

A consulta também pode ser feita no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (disponível para celulares e tablets com sistema Android), na aba “Benefícios”.