Felipe Moreno Medidas adotas por Bolsonaro para tirar votos de Lula, como o aumento do Auxílio Brasil, não surtiram efeito

A pesquisa BTG Pactual/FSB divulgada nesta segunda-feira (5) coloca Lula (PT) na liderança dos votos entre os mais pobres e Jair Bolsonaro (PL) mantém a preferência entre os mais ricos. Os dados mostram ainda que as medidas criadas pelo atual presidente da República não surtiram efeito esperado entre os beneficiários do Auxílio Brasil e ainda perde para o petista por grande margem.

Segundo o levantamento, Lula tem a preferência de 60% dos eleitores que recebem até um salário mínimo por mês, enquanto Bolsonaro conta com 13% das intenções de voto. A dupla é seguida por Ciro Gomes (9%), Simone Tebet (5%) e Soraya Thronicke (1%).

O ex-presidente ainda tem ampla vantagem entre os que recebem até 2 salários mínimos. Segundo a BTG/FSB, o petista tem 49% dos eleitores a seu favor, enquanto Bolsonaro possui 26% dos eleitores.

O cenário muda conforme o salário dos eleitores aumenta. A pesquisa mostra que Bolsonaro tem vantagem sobre Lula entre a população que recebe entre dois e cinco salários mínimos.

Neste caso, o candidato à reeleição conta com 43% das preferências de voto. Já Lula possui 33% das intenções.

Aqueles com vencimentos acima dos cinco salários mínimos também mantiveram seus votos em Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, o atual presidente possui 50% dos votos, enquanto Lula tem 29%.

Ciro Gomes (10%), Simone Tebet (5%) e Felipe D'Ávila (1%) completam a lista.

Intenções totais de votos

A pesquisa encomendada pelo BTG Pactual mostra a manutenção de Lula na liderança nas intenções de votos por 42%. O ex-presidente é seguido por Bolsonaro, que conta com 34%.

Ambos os candidatos perderam pontos percentuais em relação à semana passada. Lula perdeu 1 ponto percentual e Bolsonaro apresentou queda de 2 pontos.

A dupla é seguida pelo pedetista Ciro Gomes (8%) e pela emedebista Simone Tebet (6%). Os dois candidatos estão empatados tecnicamente.

Soraya Thronicke (União Brasil), Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros) estão empatados com 1% das intenções de voto. Felipe D'Ávila (Novo), Eymael (DC), Sofia Manzano (PCO) e Léo Péricles (UP) não pontuaram.

Outros 3% disseram que não vão votar em ninguém. Mais 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 2 e 4 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.