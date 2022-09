Lance! Procon-SP quer entender os motivos pelo atraso na entrega de álbuns

O Procon-SP pediu explicações à Panini sobre a venda de kits/combos, álbuns e figurinhas individuais da Copa do Catar. A notificação veio a partir do registro de 432 reclamações relacionadas a não entrega ou atraso na entrega pela editora no órgão de defesa do consumidor paulista, no mês de agosto, quando o álbum começou a ser comercializado.

A empresa tem até a próxima sexta-feira (9) para responder à entidade.

Entre as informações solicitas pelo Procon-SP à Panini estão dados sobre pré-venda, reserva de produtos, venda direta e diferença de prazos de entrega por modalidade de aquisição. A entidade também quer saber a quantidade de itens, individuais ou kits, que foram vendidos até o momento e se é possível rastrear a entrega. Será preciso esclarecer como o consumidor está sendo informado nos casos de atraso.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A empresa terá que informar o preço praticado para cada produto, quantos foram entregues, quantos ainda estão pendentes de entrega e o quantitativo em estoque. E informar canais de atendimento ao consumidor, se há um canal específico para tratar de problemas relativos ao álbum da Copa e quantos atendimentos já foram feitos desde a pré-venda.

O órgão quer saber ainda quantos cancelamentos e reembolsos foram efetuados e se foi elaborado um plano de contingência já com vistas da possibilidade de aumentos de reclamações.