Reprodução/Youtube Bolsonaro na sabatina da RedeTV!

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (1º) que não se sentirá constrangido para trocar novamente o presidente da Petrobras. Durante o seu mandato, a estatal já teve 4 mandatários e agora está sob o comando de Caio Paes de Andrade.

Bolsonaro minimizou as trocas de ministros em seu governo. “Algum [ministro] desafina na orquestra, então tem que trocar. Você vê a Petrobras, eu fui para o 4º [presidente], a imprensa grande parte bateu em mim, se tiver que ir para o 8º [indicado], eu vou. Tenho que botar uma pessoa lá que realmente interprete a Petrobras, veja o seu lado social”, declarou em sabatina na RedeTV!.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Nesta sexta-feira (2), passou a vigorar a redução de R$ 0,25 no litro da gasolina. Bolsonaro aproveitou a ocasião para elogiar a atual gestão da estatal.

“O Preço com Paridade Internacional não precisava ser corrigido da forma como era com os presidentes anteriores. Esse aqui [presidente da Petrobras] interpreta agora à luz da Constituição e da Lei das Estatais, por isso a redução dos combustíveis”, disse.

O Orçamento de 2023 manteve o corte em impostos federais sobre os combustíveis, segundo Bolsonaro, essa medida visa o combate à inflação do próximo ano.

“Nossa proposta orçamentária é imposto zero para gasolina, álcool e diesel também a partir do ano que vem. O combustível é a correia transmissora da inflação. Se você bota o combustível para baixo, tudo diminui”, disse.

Bolsonaro também se comprometeu em manter o Auxílio Brasil no patamar de R$ 600 e a efetuar novos cortes no IPI (Imposto sobre Produto Industrializado).

“A ideia do Paulo Guedes é zerar o IPI de todos os produtos e não ficar apenas [com redução] em 35%. Isso é o maior recado que a gente pode dar de que ao você ajudar o mercado, ao buscar a reindustrialização do país, vem emprego”.