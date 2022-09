Reprodução/Youtube Bolsonaro na sabatina da RedeTV!

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (1º) que irá reapresentar a proposta de "Carteira Verde e Amarela" ao Congresso Nacional. A medida flexibiliza a legislação trabalhista para jovens de até 29 anos a fim de estimular a contratação de profissionais nessa idade.

"Tem uma proposta que foi rejeitada pela Câmara no ano passado. Vai ser reapresentada, chama-se Carteira Verde e Amarela. Para os jovens, até 29 anos de idade, essa carteira te livra de encargos por parte do empregador. Ele vai dar espaço para essa juventude trabalhar", disse, em sabatina no RedeTV News, da RedeTV.

A proposta é uma promessa de campanha do presidente, mas foi rejeitada duas vezes pelo Congresso.

Em novembro de 2019, o governo editou a Medida Provisória nº 905, que criou o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, para facilitar a contratação de jovens entre 18 a 29 anos, mas ela perdeu a validade antes de ser aprovada pelo Congresso, em abril deste ano.