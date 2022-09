Reprodução Bolsonaro chega de surpresa em posto de combustível em SP

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (31) que a Petrobras deve anunciar uma "boa notícia" até sexta-feira (2), de acordo com a prática da nova gestão da companhia.



"Combustíveis toda semana temos uma boa notícia. Hoje é quarta-feira, eu acho que até sexta vai ter mais uma boa notícia porque está sendo uma prática do novo presidente da Petrobras", disse Bolsonaro em rápida entrevista ao SBT em Curitiba, onde participou de comício.

Bolsonaro afirma não ter informações privilegiadas da Petrobras. Em junho, trocou pela terceira vez o comando da empresa, colocando Caio Paes de Andrade .

A defasagem da gasolina está em 9%, representando margem para R$ 30 de queda no preço por litro, segundo cálculos da Abicom. Já o diesel tem defasagem de apenas 1% com o mercado internacional, ou seja, o preço pode cair R$ 0,05 por litro.

Segundo a ANP, em agosto, os preços da gasolina, etanol e do diesel S-10 recuaram, em média, mais de 5% no Brasil, em linha com cortes da Petrobras e redução de impostos.