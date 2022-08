Divulgação Congresso gratuito sobre realidade virtual, tecnologia e metaverso abre inscrições

A quarta edição do Summit Êxito de Empreendedorismo, o maior congresso de empreendedorismo, inovação e marketing digital do Brasil, já tem data para acontecer e está com inscrições abertas no site www.summitexito.com.br . O evento, que é organizado pelo Instituto Êxito de Empreendedorismo, acontece entre os dias 05 e 13 de novembro, totalmente gratuito e on-line, terá como tema “Realidade virtual e novas tecnologias: como o metaverso impactará o futuro?” e vai reunir mais de 150 conferencistas, distribuídos em palestras e painéis.

“O Instituto Êxito de Empreendedorismo nasceu o objetivo de disseminar a cultura empreendedora e incentivar a educação empreendedora no Brasil. Dentro dessa perspectiva, o Summit vem para ser um grande catalisador. É um evento em que os participantes podem aprender muito e levantar grandes ideias para transformar suas vidas e carreiras”, aponta o presidente do Instituto, Janguiê Diniz, coordenador geral do evento. “Não à toa, este ano o tema central não poderia ser outro: a realidade virtual e as novas tecnologias estão aí. Nada melhor do que reunir um time de especialistas em diversas áreas para nos trazer muitos ensinamentos”, completa.

Esta edição, assim como a anterior, também terá o Summit Social, que tem como objetivo estimular e promover a diversidade, inclusão social e pluralidade, abrindo espaço para empreendedores negros, indígenas, mulheres, quilombolas, PCDs e da comunidade LGBTQIAP+ apresentarem seus cases de sucesso.

É importante ressaltar que o evento contará com tradução para Libras, garantindo acessibilidade a todos. Todos que assistirem ao evento poderão gerar certificado de participação. As palestras e os painéis do Summit Êxito de Empreendedorismo 2022 ocorrerão sempre das 9h às 21h.

As inscrições devem ser realizadas gratuitamente pelo site www.summitexito.com.br . Os palestrantes e a programação completa pode ser conferida no site do evento.



