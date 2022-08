Redação 1Bilhão Educação Financeira INSS: saiba como sacar FGTS após a aposentadoria

A aposentadoria é uma das modalidades que permite sacar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Segundo a Caixa Econômica Federal, o trabalhador pode sacar todas as contas com saldo cuja data de admissão seja anterior à do início do pagamento do benefício.

O banco informa que até o dia 19 de agosto deste ano, cerca de 855 mil brasileiros efetuaram o saque do FGTS por motivo de aposentadoria, no valor total de R$ 8,5 bilhões.

Desde 2006, a aposentadoria não é mais causa extintiva do contrato de trabalho. Portanto, caso o trabalhador continue com o contrato ativo, pode agendar o saque dos depósitos pelo próprio aplicativo 'FGTS'.

Já os cidadãos que arranjarem um trabalho com carteira assinada após a aposentadoria somente terão direito ao saque do FGTS quando se desligarem desse novo emprego.

Veja como solicitar:

Acesse o app FGTS; Vá na opção "Meus Saques" e, em seguida, em "Outras situações de saque"; Clique em "Aposentadoria" e, depois, em "Solicitar Saque"; Será preciso enviar os seguintes documentos;

Documento de identificação pessoal;

CPF ou Número do PIS ou PASEP ou NIS ou NIT;

Carteira de Trabalho;

Selfie;

Certidão de concessão de aposentadoria expedida por Instituto Oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal. A certidão poderá, eventualmente, ser substituída por um dos documentos solicitados no app FGTS.

Essa certidão é enviada pelo INSS pelos Correios junto com a carta de concessão de benefícios e também dá direito ao abono do PIS/Pasep para quem se enquadra nas regras.

Caso o segurado não receba esse documento e precise dele, poderá ligar para o telefone 135 e fazer o agendamento para retirá-lo em alguma agência.

O INSS informou que está trabalhando para que seja possível emitir a certidão pelo site ou app 'Meu INSS' até o fim deste ano.