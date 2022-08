MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Receita Federal

A Receita Federal deve abrir, nesta quarta-feira (24), a consulta ao quarto e penúltimo lote da restituição do Imposto de Renda. O pagamento está previsto para o dia 31 de agosto.

Até então, três lotes foram distribuídos para quase 13 milhões de contribuintes, somando R$ 18,9 bilhões. A ordem de pagamentos é definida pela data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades definidas em lei (idosos, contribuintes com doença grave ou deficiência física ou mental e professores).

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. Caso o dinheiro não caia na conta, ficará disponível no Banco do Brasil durante um ano.

Próximos lotes:



1º lote: 31 de maio (já pago);

2º lote: 30 de junho (já pago);

3º lote: 29 de julho (já pago);

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".

Também é possível consultá-la por meio do Portal e-CAC. Veja o passo a passo:

Acesse o Portal e-CAC e vá em "Entrar com gov.br";

Em seguida, informe o CPF e clique em "Continuar";

Digite a senha e vá em "Entrar";

Em "Serviços em destaque", clique em "Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)".

Cai na malha fina, e agora?

Quando você envia a sua declaração do Imposto de Renda, ela passa por uma análise pelos sistemas da Receita Federal e é comparada com outras informações disponibilizadas por terceiros, que também devem prestar contas ao Fisco. Caso as informações apresentadas sejam incompatíveis, o contribuinte cai na chamada malha fina.

Para saber se sua declaração caiu na malha, você pode acessar o e-CAC, selecionar a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)", e na aba "Processamento", escolher o item "Pendências de Malha". Lá também é possível saber o motivo pelo qual a sua declaração foi retida. Veja como reverter a situação:

Acesse o programa do Imposto de Renda;

Vá no "R", à esquerda, ou clique duas vezes sobre a declaração enviada;

Em "Identificação do contribuinte", informe tratar de uma declaração retificadora e insira o número do recibo do Imposto de Renda original;

Corrija as informações necessárias;

Clique em "Verificar pendências";

Corrija o que for necessário e vá em "Entregar declaração";

Informe os dados solicitados e transmita a declaração;

Salve e/ou imprima o documento ou o recibo.