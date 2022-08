O Antagonista Exército abre inscrições para 390 vagas em colégios militares

Abrem nesta segunda-feira (22) as inscrições para 390 vagas para o concurso de admissão aos colégios militares do Exército. As oportunidades estão distribuídas pelo Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Campo Grande (MS), Santa Maria (RS), Belém (PA) e São Paulo (SP).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



O processo seletivo oferece 350 vagas para ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental e 40 para ingresso no 1º ano do Ensino Médio.

Segundo o edital, os candidatos podem ser de ambos os sexos, exceto onde for explícita a distinção. Para se inscrever, é necessário:

ser brasileiro;

ter concluído ou estar cursando o ano escolar que o habilita ao concurso de admissão: a) 5º ano do Ensino Fundamental para o candidato ao ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental; ou b) 9º ano do Ensino Fundamental, para o candidato ao ingresso no 1º ano do Ensino Médio;

estar enquadrado nos seguintes limites de idade: para o 6º ano/EF, ter menos de 13 anos em 1º de janeiro de 2023 ou completar 10 anos até 31 de dezembro de 2023. Para o 1º ano/EM, ter menos de 18 anos em 1º de janeiro de 2023 ou completar 14 anos até 31 de dezembro de 2023;

não ter sido excluído disciplinarmente de qualquer colégio militar;

ser portador de documento oficial de identificação com foto recente;

ser portador de documento oficial de comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).



A inscrição só poderá ser efetuada no colégio para o qual o candidato for prestar o concurso. Ela pode ser feita pela internet ou presencialmente, junto à comissão de inscrição do concurso de admissão ao colégio militar, "somente e obrigatoriamente", no caso de pessoas com deficiência.

Os endereços são:

Colégio Militar de Belém (CMBel): avenida Almirante Barroso, nº 4.348, Belém/PA;

Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH): avenida Marechal Espiridião Rosas, nº 400, Belo Horizonte/MG;

Colégio Militar de Brasília (CMB): setor de Grandes Áreas Norte, nº 902/904, Brasília/DF;

Colégio Militar de Campo Grande (CMCG): avenida Presidente Vargas, nº 2.800, Campo Grande/MS;

Colégio Militar de Curitiba (CMC): praça Conselheiro Tomás Coelho, nº 1, Curitiba/PR;

Colégio Militar de Fortaleza (CMF): avenida Santos Dummont, s/nº, Fortaleza/CE;

Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF): avenida Juscelino Kubitschek, nº 5.200, Juiz de Fora/MG;

Colégio Militar de Manaus (CMM): rua José Clemente, nº 157, centro, Manaus/AM;

Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA): avenida José Bonifácio, nº 363, Porto Alegre/RS;

Colégio Militar de Recife (CMR): avenida Visconde de São Leopoldo, nº 198, Recife/PE;

Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ): rua São Francisco Xavier, nº 267, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ;

Colégio Militar de Salvador (CMS): rua das Hortências, s/nº, Pituba, Salvador/BA;

Colégio Militar de Santa Maria (CMSM): rua Radialista Osvaldo Nobre, nº 1.130, Juscelino Kubitschek, Santa Maria/RS;

Colégio Militar de São Paulo (CMSP): rua Alfredo Pujol, nº 681, Santana, São Paulo/SP.

Os interessados têm até o dia 29 de setembro para se inscrever.

A taxa de inscrição é de R$ 95. E o prazo para pedir isenção vai de 23 de agosto a 6 de setembro.

Veja a distribuição das vagas

Belém: 25 vagas para o 6º ano/EF e 5 para o 1º ano/EF;

Belo Horizonte: 40 vagas para o 6º ano/EF e 10 para o 1º ano/EF;

Brasília: 15 vagas para o 6º ano/EF e 5 para o 1º ano/EF;

Campo Grande: 10 vagas para o 6º ano/EF;

Curitiba: 30 vagas para o 6º ano/EF e 5 para o 1º ano/EF;

Fortaleza: 25 vagas para o 6º ano/EF e 5 para o 1º ano/EF;

Juiz de Fora: 30 vagas para o 6º ano/EF;

Manaus: 25 vagas para o 6º ano/EF;

Porto Alegre: 30 vagas para o 6º ano/EF e 5 para o 1º ano/EF;

Recife: 30 vagas para o 6º ano/EF;

Rio de Janeiro: 25 vagas para o 6º ano/EF e 5 para o 1º ano/EF;

Salvador: 20 vagas para o 6º ano/EF;

Santa Maria: 25 vagas para o 6º ano/EF;

São Paulo: 20 vagas para o 6º ano/EF.

As etapas do processo seletivo constituem uma prova objetiva de Matemática e Língua Portuguesa, revisão médica e odontológica e comprovação dos requisitos biográficos.

A matrícula dos candidatos aprovados acontece de 16 de janeiro a 10 de fevereiro de 2023.

Confira o edital.