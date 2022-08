Lorena Amaro 'Basta aprovar reforma tributária', diz Guedes sobre Auxílio de R$ 600

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira (17) que, para manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600 em 2023, "basta aprovar reforma tributária um dia após a eleição". A declaração foi feita durante fórum da Tag Investimentos.



Ele também afirmou que uma possibilidade seria corrigir a tabela do Imposto de Renda e tributar lucros e dividendos.

O ministro argumentou que, até então, as despesas extras, incluindo as relativas ao auxílio emergencial, foram cobertas por receitas extraordinárias.

Também disse que os pacotes aprovados pelo governo nos últimos meses para auxiliar os mais pobres, como a "PEC Eleitoral", estão "inteiramente pagos", com uma estimativa de encerrar o ano com superávit primário.



Guedes afirma que seguirá no governo caso Bolsonaro seja reeleito

Durante o evento, Paulo Guedes também indicou que seguirá no governo caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) vença as eleições em outubro. "Eu sou incansável quando acredito no que precisa ser feito", afirmou ele.

Segundo ele, a aliança entre liberais e conservadores também deve continuar em um segundo mandato. "Vamos seguindo, estamos juntos."

Economia

Guedes disse que as previsões que apontam para uma desaceleração da economia consideram um modelo antigo do país e não levam em conta as reformas realizadas nos últimos anos, com redução do papel do Estado. "Trocamos o eixo da economia brasileira", declarou ele.

Sobre a estimativa para o PIB de 2022, o ministro questionou a projeção feita pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que prevê alta de 2,5%. "Acho que vai ser maior, mas não falo nada", pontuou.