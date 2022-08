José Dias/PR Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (17) que a União Europeia procurou o Brasil para destravar as negociações do acordo com o Mercosul a fim de enfrentar o "fantasma do desabastecimento".

Um dia antes, a agência Reuter havia informado que representantes da União Europeia buscaram o governo brasileiro, por meio do Itamaraty e do Ministério da Economia para avançar no redesenho das cadeias globais de valor.

"Lá eles estão com um problema sério. Começa a aparecer o fantasma do desabastecimento. Tanto é que a comunidade europeia quer acelerar conosco o nosso acordo com o Mercosul, que começamos em 2019 e não é fácil, porque todos os países da União Europeia têm que dar o 'sim', o seu respectivo Parlamento, e agora eles resolveram acelerar isso aí", disse o presidente em encontro com prefeitos.

"Porque a fome, não digo que é apenas uma preocupação, é algo bastante sério na Europa no momento, e o mundo sabe que sem o Brasil eles passam fome", acrescentou.

No mesmo encontro, Bolsonaro prometeu reajuste a servidores federais e manutenção do Auxílio Brasil no valor de R$ 600, discursando em tom eleitoral.

Além disso, afirmou que manterá a desoneração em combustíveis (gasolina, o diesel e o gás de cozinha), podendo abarcar também o querosene de aviação.

O candidato à reeleição também previu indicadores econômicos positivos no futuro, como deflação em agosto e crescimento econômico acima do ano passado.