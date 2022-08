Gustavo Raniere/ME 14.06.2022 Guedes, Bolsonaro e Sachsida participaram do evento que marcou capitalização da Eletrobras

O ministro da Economia, Paulo Guedes , admitiu nesta quarta-feira (17) que as privatizações do governo enfrentaram dificuldades durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro e que foram, "de certa forma, uma derrota".

"Fica uma frustração das privatizações. Vendemos R$ 260 bilhões de subsidiárias. Na Petrobras vendemos subsidiárias e conseguimos vender a Eletrobras. A política é que vai te abrindo janelas de oportunidade. Você sabe o que quer fazer, mas não consegue fazer. Em todas as dimensões andamos um pouco", disse, durante o Tag Summit 2022.

Guedes afirmou que o ex-secretário de desestatização, Salim Mattar, não conseguiu tirar do papel projetos da sua gestão por um acordo da esquerda com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

"Não vendemos nada, mas, por outro lado, saneamos tudo, não deixamos nenhum rato entrar", acrescentou o ministro.

Guedes adicionou que "todo mundo conhece o plano" do governo privatizar a Petrobras e os bancos públicos.

Ele também afirmou que permanecerá no governo do presidente Jair Bolsonaro em caso de reeleição. O economista disse que, apesar de tudo o que ocorreu, acredita que se manteve no caminho traçado ainda em 2018.

"Eu acredito que estamos em um esforço de transformação da economia brasileira. Sou incansável quando acredito no que precisa ser feito".