Marcello Casal Jr/Agência Brasil Caixa: "se algum homem atrapalhar, denuncie", diz Daniella Marques

A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, defendeu nesta quinta-feira (18) a participação feminina em cargos de liderança e ressaltou a importância de canais abertos de denúncia contra o assédio.

Daniella assumiu o cargo no início de julho depois que seu antecessor, Pedro Guimarães, pediu demissão em meio a denúncias de assédio moral e sexual.

"Ter uma representação feminina é importante para as meninas que estão começando se inspirarem e saberem que podem chegar", afirmou ela durante evento do BTG Pactual. "Se algum homem atrapalhar, denuncie, porque os canais estão abertos", acrescentou.

A presidente da Caixa disse que assumiu o banco "em meio a uma crise reputacional muito extrapolada pela proximidade da eleição, que dispensa comentários sobre o quanto está polarizada, e o quanto tem de narrativa e de desinformação".

Ao falar sobre o papel feminino no mercado de trabalho, Daniella Marques destacou que vocação e talento são aspectos que não possuem qualquer relação com gênero ou orientação sexual, mas reconheceu que existem barreiras para que as mulheres assumam cargos de liderança na nossa sociedade.