Caixa tem lucro de R$ 1,8 bi no 2º trimestre, queda de 70,7% em um ano

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre de 2022. O valor representa uma queda de 70,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando obteve ganhos com a abertura de capital da Caixa Seguridade, que movimentou R$ 5 bilhões, e com a venda das ações do Banco Pan.



Os dados foram divulgados pela Caixa nesta quinta-feira (18). Em relação ao primeiro trimestre deste ano, o lucro recuou 27,9%.

Os dados são referentes aos últimos meses de gestão de Pedro Guimarães, que pediu demissão em julho em meio a denúncias de assédio moral e sexual.

Carteira de crédito

A carteira de crédito ampliada da instituição, por sua vez, cresceu 13,7% em um ano, totalizando R$ 928,2 bilhões. No último trimeste, foram concedidos R$ 127,8 bilhões em crédito para a população brasileira, aumento de 18,6% em relação ao trimestre anterior e de 17,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já a inadimplência da carteira de crédito fechou o segundo trimestre em 1,89%, redução de 0,57 pontos percentuais (p.p.) sobre o primeiro trimestre de 2021. A cobertura da provisão finalizou o período em 244,6%.

Recorde no crédito imobiliário

A Caixa segue como o maior financiador da casa própria no país. No segundo trimestre deste ano, o banco registrou o maior volume de contratação trimestral da história em crédito imobiliário: R$ 39,7 bilhões, com crescimento de 15,4% sobre os três primeiros meses do ano e de 9,6% sobre o mesmo período do ano passado.

Com isso, a estatal teve saldo de R$ 595,2 bilhões na carteira de crédito imobiliário, 11% maior se comparado ao mesmo período do ano anterior.

Também foram contratados R$ 16,3 bilhões pelo Programa de Habitação Popular, incluindo os subsídios, o equivalente a 93,9 mil novas unidades habitacionais.

Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal ainda informou ter realizado 51,5 milhões de pagamentos do benefício para 17,8 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, que receberam, ao total, um montante de R$ 21,3 bilhões.

Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS

A operação de crédito para Antecipação do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) resultou na contratação de R$ 2,2 bilhões, distribuídos em 2,1 milhões de operações.

Com ela, os cidadãos não precisam aguardar seu mês de aniversário para resgatar os valores.

Saque extraordinário do FGTS

Os pagamentos do saque extraordinário do FGTS começaram em abril e foram liberados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Cerca de R$ 29,9 bilhões foram liberados para, aproximadamente, 43,4 milhões de brasileiros.