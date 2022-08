shutterstock Carteira vazia

Quase oito em cada dez (78%) famílias brasileiras está preocupada com sua capacidade de quitar empréstimos integralmente. Mais isso não é tudo: 41% de fato deixaram pelo menos uma conta sem pagar no segundo trimestre do ano, aponta a pesquisa Consumer Pulse, feita pela empresa de informações TransUnion.



Dentre os que deixaram pendências no trimestre passado, o principal vilão foi o cartão de crédito.

cartão de crédito (48%);

pagamentos de empréstimos pessoais (27%);

serviços de telecomunicações (10%);

contas fixas, como luz, água e gás (14%).

A inflação também preocupa. Quase 80% (79%) diz estar monitorando o impacto da alta dos preços na sua vida financeira e 86% pretendiam mudar o que e quanto compram por causa disso.

Apesar da deflação de 0,68% em julho , o nível do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial no país, se mantém na casa de dois dígitos a 11 meses seguidos.

Para piorar, no último trimestre, quase 4 em cada 10 famílias afirma que perder renda parcialmente por perdas de emprego ou redução de salário.

A fim de atenuar o impacto da escalada de preços, 7% dos entrevistados pretendiam reduzir suas despesas extras (como alimentação fora de casa, viagens e entretenimento). E 24% já haviam reduzido ou cancelado serviços digitais.

Com isso, 39% diz que no atual trimestre deseja controlar as dívidas, gastos extras e grandes compras, como carros e eletrodomésticos, e 38% pretendem reduzir as despesas de varejo, como roupas e eletrônicos.

Comportamento online

Embora as transações on-line continuem sendo realizadas (43% das pessoas afirmaram que fizeram mais da metade de suas compras on-line), 27% disseram ter sido alvos ou vítimas de fraude digital.

Como consequência, aumenta a cautela no consumo digital, principalmente ao reduzir o compartilhamento de informações pessoais e monitorar com mais frequência seus relatórios de crédito.

Apesar das pressões econômicas, 73% indicaram que estão otimistas para o futuro de suas finanças nos próximos 12 meses.

Quatro em cada dez eleitores diz que a economia é o principal problema do Brasil , aponta a pesquisa Genial/Quaest nacional divulgada nesta quarta-feira (17). O índice permaneceu estável desde a última pesquisa, em 3 de agosto. Em seguida, 21% dos eleitores diz estar preocupado com questões sociais, 13% com saúde/pandemia e 7% com corrupção, enquanto 15% tem outras preocupações e 3% não souberam responder.