Luciano Rocha Pix: número de chaves cadastradas por usuários supera 478 milhões, mais do que o dobro da população brasileira

O número de chaves Pix cadastradas pelos consumidores já é mais do que o dobro do tamanho da população brasileira. Os dados são do Banco Central (BC). Até o dia 31 de julho, foram registradas mais de 478 milhões de chaves, duas vezes mais do que os 214,9 milhões de brasileiros.

Cerca de 95% das chaves são de pessoas físicas. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo e gratuito lançado em novembro de 2020 pelo Banco Central para agilizar transações financeiras.

O tipo de chave preferido dos usuários é o aleatório, uma combinação de números e letras que é fornecida para a realização da transação. Mais de 190 milhões de brasileiros têm chaves aleatórias, 39,8% do total. Em seguida vêm o CPF, com 22,7%, o número de celular, que representa 21%, e o email, 14,7% do total.

Ainda de acordo com o BC, a quantidade de operações via Pix já ultrapassa outros meios como cartão pré-pago, transferência interbancária e débito direto. Apenas em julho, o sistema movimentou R$ 933 bilhões em mais de dois trilhões de transações.

Já a quantidade de operações de Pix Saque e Pix Troco alcançou 270 mil transações, em julho. Os dados mostram ainda que os usuários que mais usam o serviço têm entre 20 e 29 anos de idade.