Agência Brasil Petrobras reduz preço de venda da gasolina para distribuidoras

A partir desta terça-feira (16), o preço da gasolina nas refinarias cai R$ 0,18 , conforme anunciou a Petrobras nesta segunda (15). Ainda assim, o combustível tem margem para cair, em média, R$ 0,27, segundo relatório da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustível), que aponta defasagem de 9% em relação ao preço de paridade internacional.

O preço de paridade de importação (ppi) foi calculado usando como referência os valores para gasolina, óleo diesel, câmbio, RVO e frete marítimo no fechamento do mercado no dia 15. Ontem o petróleo Brent caiu 5% com receio de recessão na China.

No momento, futuros do Brent são negociados acima dos U$94/bbl. Já o WTI (West Texas Intermediate) recua abaixo de US$ 89, perto do menor patamar dos últimos seis meses.



"Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio", informou a Petrobras em comunicado.

Já quanto ao óleo diesel, no 5º dia de vigência da última redução anunciada pela Petrobras, a defasagem é de 8%, representando margem de R$ 0,36 por litro.