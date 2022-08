FreePik Gasolina apresenta queda de 10% na primeira semana de agosto

De acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que analisou a variação no preço médio dos combustíveis nos primeiros dias de agosto, o valor do litro da gasolina recuou 9,59%, se comparado à média de julho, e fechou o período a R$ 5,88. Já o etanol, apresentou redução de 9,54%, também em relação ao mês anterior, e foi comercializado ao valor médio de R$ 4,98.

"Quando comparamos o preço da gasolina desses primeiros dias de agosto com a primeira semana do mês, em que o preço médio do combustível estava R$ 6,00, é possível verificar que, em poucos dias, houve uma queda de 2% no valor, de acordo com o último levantamento", afirma Douglas Pina, diretor-geral da Edenred Brasil.

"Todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal registraram baixas no preço dos combustíveis, com destaque para o Piauí, que por diversos meses consecutivos registrou a gasolina mais cara do País, e agora, apresenta a redução mais expressiva para esse combustível, de 17,10%, e de 11,14% para o etanol", destaca.

Entre as regiões, a gasolina mais barata foi encontrada a R$ 5,61, nos postos da Região Sul, com redução de 7,92% no preço, se comparado ao mês anterior. Assim como em julho, a média mais alta para esse combustível foi identificada nas bombas do Norte a R$ 6,07, com um recuo de 8,98% no preço.

O Centro-Oeste continua na liderança do etanol mais barato do País, comercializado a R$ 4,44, com redução de 5,99%. Já o litro mais caro para esse combustível segue sendo registrado no Norte, a R$ 5,38, porém, com um recuo de 8,70% no litro.

Na análise por Estado, Goiás se destaca no ranking da gasolina mais barata do País, comercializada a R$ 5,52, com redução de 7,55%. Roraima apresentou o preço médio mais alto para o combustível, de R$ 6,52, ainda assim o valor é 7,83% mais barato que o vendido no mês passado.

O litro do etanol mais barato de todo o território nacional foi comercializado a R$ 3,96 nos postos de abastecimento de São Paulo, com redução de 5,97%. O etanol mais caro foi registrado no Pará, a R$ 5,90, com baixa de 7,09%.

“De acordo com o IPTL, quando comparado à gasolina, o etanol se apresentou como a opção mais vantajosa para abastecimento apenas em São Paulo e no Mato Grosso”, conclui Pina.