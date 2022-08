Agência Brasil Petrobras reduz preço de venda do diesel para as distribuidoras nesta sexta

“Quem determina a política de preço dos combustíveis não é mais o PPI, mas, sim, a política eleitoreira de Bolsonaro”, afirmou o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, sobre o anúncio da Petrobrás, nesta quinta-feira (11), de nova redução no preço do diesel nas refinarias.

Bacelar destaca que as quedas na cotação internacional do petróleo e do dólar levam a baixas nos preços internos dos derivados. “Porém, o governo tentará, até as eleições, anunciar seguidas reduções nos preços dos combustíveis, numa tentativa de minimizar o estrago provocado na economia e na população pelo reajuste de 193,1% no diesel, acumulado na gestão Bolsonaro, ou de 61,9% somente neste ano”, disse ele.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A partir desta sexta-feria (12), o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passa de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, redução de R$ 0,22 por litro. Na semana passada, a estatal já havia reduzido o preço do diesel de R$ 5,61 para R$ 5,41.

O governo se prepara para eleger um novo conselho em assembleia no próximo dia 19 de agosto. A lista de indicados tem dois nomes já rejeitados por órgãos internos de governança por um possível conflito de interesses: o do secretário-executivo da Casa Civil, Jônathas Castro, e o do procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano. Em seus cargos atuais, ambos têm informações privilegiadas que poderiam favorecer o acionista majoritário da Petrobras, a União.

A FUP e a Anapetro (Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras) entraram nesta quarta-feira (10) com ação popular na Justiça Federal do Rio de Janeiro pedindo a anulação da convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) da Petrobras.