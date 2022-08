MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Para Guedes, Europa está ficando ‘irrelevante’ para o Brasil

Em um evento na terça-feira (9), o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou a atenção ao declarar que a Europa está se tornando “irrelevante” comercialmente para o Brasil. E ainda contou ter dito a um ministro da França numa reunião do G20 que, se o país dele e os europeus não tratarem melhor o Brasil, "vamos ligar o foda-se”.

Ele fez as afirmações ao discursar num evento do setor de bares e restaurantes. Houve comentários voltados diretamente à França, citando conversa com um ministro francês, comparando as queimadas na Amazônia com o incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Guedes se queixa das cobranças constantes de europeus sobre a gestão ambiental do governo de Jair Bolsonaro, que já se indispôs com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Veja em 4 pontos dados sobre quão relevantes são as relações comerciais do Brasil com a União Europeia e a França.



1 - É o segundo destino das exportações do Brasil

A União Europeia (UE) é o segundo maior mercado das exportações brasileiras. Dados do Ministério da Economia mostram que, de janeiro a julho deste ano, foram vendidos ao bloco europeu US$ 29,591 bilhões, enquanto que a China, em primeiro lugar no ranking, comprou quase US$ 56 bilhões do Brasil. Celulose, soja, café e petróleo foram os principais produtos embarcados.



2 - Brasil comprou US$ 24,6 bi da UE neste ano

De janeiro a julho deste ano, o Brasil teve um superávit de US$ 4,987 bilhões no comércio com a União Europeia. As importações de bens daquela região somaram US$ 24,6 bilhões, com destaque para medicamentos, produtos industrializados, adubos e fertilizantes.

Já a França está em 26º lugar no ranking de mercados compradores de produtos brasileiros.

3 - Déficit de US$ 1 bilhão para o lado brasileiro

Segundo o Ministério da Economia, o Brasil exportou US$ 1,8 bilhão somente para a França e importou daquele país US$ 2,8 bilhões. Dessa forma, o Brasil é quem está do lado deficitário nessa relação.

Os principais produtos embarcados para o mercado francês foram farelo de soja, celulose, minério de ferro e café. Entre os importados, destacam-se motores e máquinas não elétricas e produtos químicos.



4 - França é o terceiro país em investimento direto no país

Em 2020, segundo os dados mais recentes do Banco Central, a França foi o terceiro país com maior investimento estrangeiro direto no Brasil, com US$ 32,3 bilhões. Ficou atrás só de Estados Unidos, com US$ 123,9 bilhões, e da Espanha, com US$ 58,2 bilhões. A China aparecia na sexta posição, com US$ 22,6 bilhões.