Reprodução YouTube Guedes afirma que Europa está ficando ‘irrelevante’ para o Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse nesta terça-feira (9) que a Europa está ficando “irrelevante” para o Brasil em termos comerciais e se queixou das críticas feitas à atuação de autoridades brasileiras na proteção da Amazônia.

Em palestra em um evento do setor de bares e restaurantes, ele também voltou a comparar as queimadas na Amazônia com o incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris, ao descrever uma conversa com um ministro francês.

"Uma vez tinha um ministro da França lá que (me) falou “você está queimando a floresta”. E eu falei: "você está queimando Notre-Dame”. 'Que acusação idiota, pô. Você não está queimando Notre-Dame, mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora, nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente'", contou o ministro.

Guedes falou sobre o assunto após elogiar o secretário-geral da OCDE, organização que reúne as economias mais desenvolvidas do mundo, Mathias Cormann. Segundo o ministro, Cormann entendeu a necessidade de ajudar o Brasil a proteger o meio ambiente.



Ao narrar a conversa com o ministro francês (que ele não nominou), Guedes disse que o continente inteiro poderia ficar irrelevante para o Brasil.

"Aí dei outro exemplo. “Nosso comércio com vocês era de US$ 2 bilhões no início do século. Com a China era US$ 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês US$ 7 bilhões e comercializamos com a China US$ 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque se não nós vamos ligar o foda-se para vocês e vamos para outro lado, porque vocês estão ficando irrelevantes”. É um continente com uma demografia declinante" afirmou.

Segundo dados do próprio Ministério da Economia, o Brasil exportou US$ 37 bilhões para a Europa apenas neste ano. Para a China, foram US$ 55 bilhões. Apenas para a França, a exportação é menor e acumula US$ 1,7 bilhão neste ano.

No mesmo período (entre janeiro e julho), foram importados US$ 33,2 bilhões em produtos chineses e US$ 34,3 bilhões da Europa.

A França é uma das principais opositoras do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, concluído em 2019, após vinte anos de negociações, mas ainda não aprovado nos parlamentos de todos os países dos dois blocos. Esse acordo é importante para aumentar o comércio entre a Europa e o Mercosul.

Guedes afirmou que tem conversado com empresários europeus que estão, nas suas palavras, “ganhando dinheiro” com o Brasil.

"Então ou eles abrem o mercado para nós ou eles vão ficar irrelevantes. Então hoje existe essa percepção. Quando começou essa guerra na Ucrânia, a ficha caiu tanto para eles quanto para os Estados Unidos", afirmou.

O ministro afirmou que o Brasil é o local ideal para a reconfiguração das cadeias produtivas, após a guerra na Ucrânia fazer o Ocidente reduzir a dependência de produtos russos como no setor energético.

"Nós preservamos 66% do nosso território nativo, nós temos a matriz energética mais limpa do mundo. Está todo mundo vindo para o Brasil. O Brasil vai ser o maior produtor de energia verde do mundo. O Brasil está com tudo para iniciar um longo ciclo de crescimento. Nós só precisamos ter juízo", disse o ministro aos empresários.

O ministro disse que a taxa de desemprego vai para 8% antes de o ano acabar, uma das menores taxas da História, segundo ele, acrescentando que o país vai crescer mais do que os 2,2% estimados pelos bancos

"A pergunta é se vai ser 4%, 5% ou 6% de inflação. Mas o Brasil está condenado a crescer", afirmou.