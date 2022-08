Luciano Rodrigues Segmentos avaliados tiveram crescimento médio de 7% em vendas por meio da plataforma

A OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online do país, realizou nesta semana levantamento com os itens mais vendidos no período próximo ao Dia dos Pais. As categorias que tiveram mais vendas foram: celulares e telefonia, móveis, eletrodomésticos, computadores e acessórios, além de Áudio, TV, vídeo e fotografia.

Ao analisar as categorias de produtos, os celulares e telefonia lideram o ranking dos mais vendidos na OLX:

Em relação ao crescimento nas vendas desses segmentos, os eletrodomésticos tiveram o melhor desempenho (10%).

De acordo com a General Manager da OLX, Regina Botter, produtos produzidos a partir de alta tecnologia são altamente desejados pelas pessoas, especialmente pelas inúmeras facilidades que proporcionam ao dia a dia.

“Na OLX, as opções de segunda mão costumam ser mais atraentes, por ter mais possibilidades de negociação entre vendedor e comprador e oferecer um valor mais acessível. Há itens que podem ser adquiridos por até 64% do valor original por meio da plataforma. Além desta vantagem econômica, a preocupação, cada vez maior, com o meio ambiente e com a redução das emissões de carbono na atmosfera também contribui para uma maior procura pelos usados. É o que chamamos de economia circular, ou seja, baseada no uso de itens duráveis e não na sua posse”, explica.

A aquisição dos produtos mais vendidos por meio da OLX representa uma economia média de 43% para os consumidores, com destaque para a mesa (64%) e a bicicleta (61%).

Confira a seguir os itens mais vendidos na plataforma: