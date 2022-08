Agência Brasil Defasagem do diesel continua

A segunda redução no preço do diesel em sete dias fez a defasagem no combustível recuar de 17% na terça-feira (9) para 6% nesta sexta-feira (12), segundo relatório da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que compara o preço praticado no Brasil com a paridade internacional.



A partir desta sexta, o valor médio de venda passará de R$ 5,41 para R$ 5,19, uma diferença de R$ 0,22 por litro ou 4%. Na semana passada, o preço já havia sido cortado em 3,56%. Com isso, desde 5 de agosto, houve um recuo de R$ 0,42 por litro nas refinarias.

Quanto à gasolina, a defasagem é de 9%, mesmo após a queda de R$ 0,35 nos últimos 15 dias.

As sucessivas reduções nos preços dos combustíveis é permitida pelo recuo no preço do petróleo, que opera abaixo dos cem dólares nos últimos dias, além do dólar que está perto da casa dos R$ 5.

Nesta sexta-feira, porém, tanto dólar quanto o petróleo operam em alta no mercado brasileiro, indicando que ainda há grande volatilidade no câmbio e nas commodities.

Às 11h55, o dólar cai 1,05%, negociado a R$ 5,1030, enquanto isso o petróleo Brent recua 1,62%, vendido a US$ 98,01.

Os preços médios da gasolina e do óleo diesel, operam com diferenciais positivos em todos os pontos analisados: