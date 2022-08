Clauber Cleber Caetano/PR Brasil e Paraguai chegaram a consenso e anunciaram redução de 8,2% em tarifa, primeira em 13 anos

O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quarta-feira (10) o anúncio da redução no preço da tarifa de comercialização da energia gerada na usina de Itaipu Nacional. Na terça-feira (9), foi anunciou que haverá uma queda de 8,2%, a primeira redução em 13 anos.

"Após intensa negociação com o Paraguai, foi aprovada a redução de 8,2% da tarifa utilizada na comercialização da energia de Itaipu Binacional, a primeira em quase 15 anos, que reduzirá custos de energia, produtos e serviços, beneficiando a região e, consequentemente, o Brasil!", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a tarifa estava congelada desde 2009. Segundo a pasta, o Brasil defendia a redução do valor atual, de US$ 22,60 por kilowatt (kw), para US$ 18,97/kW. Já o Paraguai, que compartilha a gestão da empresa, queria a manutenção da tarifa atual.

Os dois países chegaram a um meio-termo e decidiram reduzir o Custo Unitário dos Serviços de Eletricidade (Cuse) para o ano de 2022 em US$ 20,75/kW.