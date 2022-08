Ivonete Dainese Banco passou sua sede para o Rio de Janeiro

Principal instrumento do governo para formular privatizações, concessões e venda de ativos públicos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira (10) que vai ele próprio vender sua antiga sede oficial em Brasília.

O banco, que tem a sua sede principal no Centro do Rio, vai leiloar o edifício de 22 andares que mantém no Setor Bancário Sul da capital federal. O certame foi marcado para o dia 10 de novembro, com lance mínimo de R$ 112,6 milhões.



O edifício com estrutura em concreto armado foi construído no início da década de 1960. O imóvel tem dois andares no subsolo e 18 superiores, além do térreo. No total, são 19,2 mil metros quadrados de área construída e 14,8 mil de privativa.

O edital foi publicado hoje e está disponível no site do banco. Os participantes devem enviar propostas até o dia 9 de novembro. As três ofertas de maior valor serão classificadas para a disputa por lances no leilão, que será realizado de forma virtual.