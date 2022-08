Reprodução Jair Bolsonaro disse que assinou projeto por ser demanda de beneficiários de programas sociais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse não ser ideal que beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) peguem empréstimos consignados. A declaração foi dada na segunda-feira (8), em entrevista ao Flow Podcast.

Segundo Bolsonaro, ressaltou esperar que a população não aumente o endividamento e entre em uma "bola de neve".

"O ideal é não pegar empréstimo, mas tem gente que precisa pegar pra saldar outras dívidas, pra pagar um juros menor (sic)", afirmou.

No fim do mês passado, Bolsonaro sancionou um projeto de lei em que aumenta a margem de crédito consignado para beneficiários do BPC e Auxílio Brasil. O texto prevê o comprometimento de 40% da renda salarial familiar.

Especialistas já declararam ser contra a proposta, que deve aumentar o endividamento das famílias. Alguns bancos, como o Santander e Itaú, estão resistentes e oferecer o consignado. O Bradesco já informou que não deve oferecer o crédito.

Bolsonaro disse ter assinado o projeto por ser uma das principais demandas da população que recebe benefícios sociais. Segundo o presidente, embora não seja ideal, os beneficiários são "maiores de idade" e podem tomar a decisão de pedir ou não o consignado.

"Os próprios integrantes do BPC queriam isso daí. Agora, você é maior de idade", completou.

Na segunda-feira, Bolsonaro se reuniu com banqueiros e pediu a adesão na oferta do consignado. O candidato à reeleição ainda solicitou aos bancos que reduzam os juros para os beneficiários de programas sociais.