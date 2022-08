Agência Brasil Petrobras reduz preço de venda do diesel para as distribuidoras

Mesmo após a redução de 3,56% no diesel das refinarias , a defasagem do combustível ainda é de 14% com relação ao preço praticado no mercado internacional, o que representa uma margem de R$ 0,64 por litro.

O relatório divulgado nesta segunda-feira (8) também aponta defasagem de 8% na gasolina, ou seja, R$ 0,24 por litro.

O preço de paridade de importação (ppi) foi calculado usando como referência os valores para gasolina, óleo diesel, câmbio, RVO e frete marítimo no fechamento do mercado no dia 05/08/2022.

A queda nos preços do diesel passou a valer a partir da última sexta-feira (5). Segundo a Petrobras, o reajuste acompanha a evolução dos preços de referência, ou seja, das cotações no mercado internacional, que se estabilizaram num "patamar inferior".

O petróleo Brent opera na casa dos 96 dólares nesta segunda (8), e o câmbio tem queda de 0,8%, com o dólar sendo vendido a R$ 5,12 ao meio-dia.