Tay Rodrigues Redes brasileiras possuem valor inicial de investimento médio com alto faturamento

O investimento em franquiamento de empresas, hoje, é uma das práticas mais lucrativas no mercado brasileiro. Empresas hoje que possuem investimento inicial médio e alto faturamento chamam a atenção dos empreendedores pelo país e podem ser ótima opção de renda. Com investimentos iniciais a partir de R$89 mil reais, é possível que empreendedores alcancem a tão sonhada casa do milhão em lucro mensal.

Confira então uma seleção de empresas nacionais com grande taxa de retorno para investir:

Home Angels

A marca de cuidadores de idosos tem como um de seus formatos de franquia o modelo Premium. Com um investimento inicial a partir de R$89 mil, o faturamento médio mensal é de 130 mil e o médio anual da marca é de pouco mais de R$1,5 milhão.



Emagrecentro

Com 35 anos no mercado, a rede de emagrecimento e estética corporal está hoje com com investimento inicial a partir de R$100 mil com capital de instalação e taxa da franquia já incluso. Ao se tornar um franqueado da empresa, o lucro mensal está avaliado em R$84 mil.

OdontoCompany

Com investimento inicial a partir de R$150 mil, é possível se tornar um franqueado da maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Embora este modelo específico seja para cidades de 30 a 80 mil habitantes, a previsão de faturamento médio mensal já chega a casa dos R$100 mil. Porém, para cidades com mais de 150 mil habitantes, o investimento mínimo de R$300 mil e o faturamento médio mensal é aproximadamente R$190 mil.

Botocenter

Também no segmento de beleza, a projeção de faturamento para o primeiro ano das unidades da Botocenter também é de um milhão de reais. Para se tornar franqueado, o investimento inicial é de R$ 285 mil, mas o valor inclui obra, comunicação visual, equipamentos gerais, insumos descartáveis e despesas pré-operacionais. Também é cobrada a taxa de franquia, que gera um cash back de R$ 65 mil reais revertidos em toxina botulínica, treinamento inicial e redes sociais.

Anjos Colchões & Sofás

Para os franqueados da rede Anjos Colchões & Sofás, o investimento inicial está avaliado a partir de R$400 mil e faturamento médio mensal de R$150 mil. A marca conta, hoje, com mais de 500 franquias abertas no Brasil e pretende expandir seu mercado para exterior.

Sestini

A Sestini é a opção ideal para aqueles que desejam investir no segmento de mochilas, bolsas e acessórios. Com mais de 60 unidades espalhadas pelo território nacional, a rede tem um investimento inicial de R$500 mil, com taxa de franquia, projeto arquitetônico, obra e estoque inicial inclusos. O faturamento médio está cotado em mensal de R$150 mil.