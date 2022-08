MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Caminhoneiros não terão que provar que dinheiro foi gasto com diesel

Os caminhoneiros que receberem o auxílio de R$ 1 mil , liberado pela PEC Eleitoral, não terão que comprovar que usaram o dinheiro para comprar diesel.



A informação aparece na portaria que regulamenta o benefício, publicada nesta terça-feira (2) no Diário Oficial da União. "O benefício será concedido independentemente da comprovação da aquisição de óleo diesel", diz trecho do texto.

Além disso, a portaria também estabelece que o benefício será pago a cada "Transportador Autônomo de Cargas, independentemente do número de veículos que possuir".

Os pagamentos começam a ser realizados na próxima terça-feira (9). Excepcionalmente neste mês, os caminhoneiros receberão R$ 2 mil, referentes ao benefício de julho e agosto. De setembro a dezembro, R$ 1 mil serão pagos mensalmente.



A portaria ainda estabelece que o pagamento do benefício será feito por meio de por meio de poupança social digital. Para receber o auxílio, é necessário:

Ter cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas;

Ter CPF regularizado;

Não receber pensão por morte de qualquer natureza ou auxílio-reclusão;

Não ser titular de benefício por incapacidade permanente para o trabalho.